Nocerina avanti in Coppa Italia: con il Sorrento decide Garofalo

Un gol di Garofalo a metà della prima frazione di gioco decide il derby di Coppa Italia di Serie D tra il Sorrento e la Nocerina. I molossi espugnano di misura lo stadio Italia, guadagnando l'accesso ai 32mi di finale della manifestazione tricolore.

Primo appuntamento ufficiale di stagione per entrambe le formazioni, che evidenziano ancora aspetti da correggere per i due tecnici Sannino e Maiuri. Il Sorrento parte meglio con un'occasione di Serrano fuori misura, poi il gol che decide il match. Garofalo tenta la conclusione da lunga distanza, con la deviazione di Bisceglia che mette fuori causa Del Sorbo e si insacca.

La Nocerina potrebbe sfruttare l'inerzia del vantaggio, ma prima il portiere di casa si oppone a Mincica, poi Mancino non trova le giuste misure per il raddoppio. Il Sorrento c'è ma non ha il giusto cinismo nelle opportunità confezionate da Gaetani, La Monica, Herrera a Mercuri.

Nella ripresa ci riprova ancora La Monica in due circostanze, ma il rammarico maggiore per i costieri arriva a metà frazione con Gargiulo che timbra la traversa. Ci prova senza successo anche El Ouazni, ma per il Sorrento non è giornata e al triplice fischio è la Nocerina a festeggiare il passaggio del turno.