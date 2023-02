Nocerina-Barletta 0-1: rossoneri ora in zona playout

Sconfitta di misura, l'undicesima stagionale, nonostante i tentativi di sopperire col cuore al gap tecnico. La Nocerina lascia l'intera posta in palio al Barletta, perdendo 0-1 e recriminando anche per diverse occasioni da gol non concretizzate nell'area biancorossa.

La squadra di Sandro Erra fa una fatica estrema in fase di finalizzazione, pur riuscendo a costruire opportunità sia su azione che su calcio piazzato. Ma alla fine è la sassata di Vicedomini a risolvere la partita, con l'estremo rossonero Russo apparso abbastanza approssimativo nella circostanza.

Si fa ancor più difficile il cammino della Nocerina in campionato. Se infatti nei turni precedenti le dirette concorrenti avevano più o meno ottenuto risultati simili, nel pomeriggio di oggi non è andata allo stesso modo. La vittoria dell'Afragolese ha infatti fatto precipitare in zona playout i rossoneri.

La squadra di mister Erra è infatti a quota 26 in classifica come la stessa Afragolese e il Gladiator, ma con una peggiore situazione inerente gli scontri diretti (in attesa del ritorno con i sammaritani). E con il Francavilla che, battendo contro pronostico il Nardò, è salito a quota 25.