Nocerina, Basanisi si ferma ai box. Zavettieri: «pessimo secondo tempo»

Tre sconfitte di fila, la zona playout a un passo e ci si mette pure il capitolo infortuni a rendere nero l'ultimo periodo in casa Nocerina. Nel corso della gara esterna con il Lavello, il centrocampista Basanisi ha subito un duro colpo a un piede. Pur resistendo stoicamente in campo, l'atleta ha accusato forti fastidi e si è sottoposto a esami strumentali che non hanno certo dato buone notizie.

Dalla radiografia è infatti emersa la frattura composta del quinto metatarso del piede destro. L'atleta, tra i migliori del gruppo affidato a mister Zavettieri, dovrà stare fermo in bacino di carenaggio per oltre un mese. Il gruppo rossonero perde un elemento che ha dimostrato una buona duttilità tattica, ma soprattutto ottime qualità per ciò che concerne le due fasi di gioco.

Un problema in più per l'allenatore della Nocerina che, analizzando il ko di misura contro il Lavello, ha puntato il dito contro l'evidentissimo calo di tensione emerso nella ripresa tra i suoi. «Stiamo attraversando un periodo estremamente negativo. Ciò che dobbiamo comprendere è per quale motivo, così come accaduto contro il Francavilla, ci siamo espressi bene nel primo tempo e abbiamo invece mollato nella ripresa. Abbiamo sprecato diverse occasioni per poter andare in vantaggio, poi dopo aver subito gol nei primi minuti del secondo tempo ci siamo completamente smarriti».