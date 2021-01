Un giorno di pausa concesso ieri, poi la ripresa a ranghi incompleti. La Nocerina si è ritrovata oggi al Pasquale Novi di Angri, dopo il pareggio - accolto con un bel po' di rammarico per le occasioni da gol fallite - contro il Sassari Latte Dolce.

I molossi possono finalmente rifiatare dopo le tre gare in sette giorni, visto il rinvio del match previsto per domenica contro l'Insieme Formia. E lo stop forzato è un toccasana per la formazione di mister Cavallaro, tenuto conto delle condizioni fisiche non al top per quattro atleti.

Alla ripresa, infatti, mancavano all'appello il baby Esposito, il capocannoniere Diakitè, il centrale difensivo Impagliazzo e l'altro attaccante Talamo. Quest'ultimo è uscito malconcio dal recupero di mercoledì, per una forte distorsione a una caviglia rimediata dopo uno scontro di gioco. Talamo, che domenica scorsa aveva trovato i suoi primi due gol in maglia rossonera, avrà dunque tempo per rimettersi in sesto e provare a ripetersi nel turno interno con l'Arzachena, previsto per domenica 24 gennaio prossimo.

Intanto la squadra concluderà la settimana con due sedute mattutine previste per domani e per domenica. Da martedì, invece, si tornerà finalmente alla settimana-tipo di lavoro in preparazione alla gara ufficiale.

