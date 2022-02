Nocerina, la beneficenza degli ultrà: 30mila euro per la Tin dell'Umberto I

Un'altra raccolta di beneficenza da record per la Terapia Intensiva Neonatale dell'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. L'iniziativa voluta dagli ultrà della Nocerina ha superato quest'anno quota 30mila euro.

Questo pomeriggio sono stati aperti i salvadanai esposti in numerose attività commerciali delle due Nocera che hanno aderito alla raccolta. La somma, unita a quanto ricavato durante il canonico appuntamento della vigilia di Natale in piazza del Corso e alle libere offerte di altri cittadini, sarà devoluta per l'acquisto di apparecchiature da donare alla Tin del nosocomio nocerino.

Al solito, il trait d'union tra la tifoseria e il reparto dell'ospedale è stato il dottor Attilio Barbarulo, che ha presenziato oggi all'apertura dei salvadanai. Il connubio va avanti da alcuni anni e ha portato al potenziamento della Tin, cui sono state donate numerose apparecchiature.

Tra queste, tre respiratori neonatali, un neo-blender per ossigenoterapia, un elettroencefalografo, un elettrocardiografo, una sonda ultrasuonografica, una lampada per fototerapia, un trapano per accesso infusivo intraosseo, materiale per la rianimazione neonatale, carrelli servitori, fonendoscopi neonatali e palloncini di prova per respiratori neonatali.

La donazione alla Terapia Intensiva Neonatale avverrà ancora una volta attraverso la donazione di attrezzature o apparecchi elettromedicali. E in tal senso, saranno i medici a indicare le esigenze del reparto da poter soddisfare con i 30mila euro raccolti quest'anno.