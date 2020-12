Un anno che definire anomalo è dir poco. La Nocerina passa agli archivi un 2020 con numeri opposti in fatto risultati ottenuti tra la scorsa stagione e quella in corso.

La seconda parte del campionato 2019-2020 ha visto una Nocerina in caduta libera in classifica. Da gennaio allo stop definitivo causato dalla pandemia, i molossi avevano ottenuto un solo successo a fronte di cinque pareggi e tre sconfitte.

Di fatto, il gol realizzato da Dieme al 94’ della gara esterna di Francavilla in Sinni - per il 2-2 definitivo - ha rappresentato un’autentica salvezza per i rossoneri. La cristallizzazione della classifica del girone H ha permesso infatti alla Nocerina di mantenere la categoria, solo grazie alla classifica avulsa: i migliori risultati negli scontri diretti con Grumentum e Nardò hanno condannato lucani e pugliesi alla retrocessione.

I lunghi mesi di inattività hanno portato, con tanta incertezza, alla programmazione della nuova stagione agonistica. Stessa gestione tecnica, squadra e obiettivi differenti, in un girone praticamente sconosciuto come quello sardo-laziale.

Si parte con la sconfitta esterna contro la corazzata Savoia, in un calendario costellato da rinvii causa Covid. Ne resta “vittima” anche la Nocerina, che non scende in campo col Giugliano alla prima giornata, recuperando in seguito il derby sul sintetico di Angri.

E sarà così pure per gli incontri con Torres, Nola e Sassari Latte Dolce, quest’ultimo rinviato a gennaio prossimo su accordo tra i due club. Quella di Cavallaro è una squadra rinnovatissima, in mano a un allenatore alla prima esperienza “ufficiale” in panca.

La squadra batte le ultime quattro della classe, inciampando col già citato Savoia, contro il Monterosi e contro un Gladiator apparso più cinico dei molossi. L’anno si chiude con un bel po’ di strada da fare per arrivare al giro di boa, con un mese di gennaio fondamentale per conoscere le reali potenzialità della Nocerina in chiave classifica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA