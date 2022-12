Bitonto e Nocerina hanno trovato l'accordo per anticipare al sabato la sfida in programma per la sedicesima giornata. Tenendo conto del turno infrasettimanale in programma mercoledì 21 dicembre, i due club hanno trovato l'intesa per poter fruire di un giorno in più di riposo tra le due giornate di campionato.

I lavori allo stadio del club neroverde ha ridotto a soli duecento posti la capienza dell'impianto, con conseguente limitazione a soli 20 biglietti riservati ai tifosi della Nocerina. I pochissimi tagliandi saranno in vendita presso i punti Futuransa delle due Nocera. Facile prevedere che proprio le limitatissime disponibilità per il settore Ospiti indurrano i gruppi organizzati a non seguire la squadra in trasferta.

Intanto sono ufficiali le cessioni di due calciatori che già da diversi giorni avevano manifestato l'intenzione di lasciare il club. Si tratta del difensore Magri, passato alla Cavese e dell'attaccante Mincica, trasferitosi al Modica.