Nocerina, blitz playoff a Bitonto: Talamo-Dammacco, termina 1-2

Una inattesa vittoria esterna contro il Bitonto riporta la Nocerina in zona playoff all'ultimo respiro. I molossi battono a domicilio i neroverdi col punteggio di 2-1, contando su un pizzico di fortuna e centrando la qualificazione alla post-season con un calcio di rigore a pochi minuti dal 90'.

Talamo nel primo tempo e Dammacco nella ripresa rendono vano il parziale pareggio realizzato da Iadaresta su calcio di rigore, con il Bitonto che può recriminare per due legni colpiti nel corso del match. Alla fine hahno forse prevalso le maggiori motivazioni di una Nocerina che, venuta a conoscenza del vantaggio del San Giorgio fuori casa con la Casertana, ha trovato gli spunti giusti per riprendersi ciò che tutto sommato ha meritato per gran parte della stagione.

Una chiusura più che onorevole di stagione regolare per i rossoneri, che per gran parte del campionato hanno soggiornato in zona playoff, potendo per alcuni frangenti accampare anche velleità di raggiungere il secondo posto finale. Complici però i due mesi di blackout coincisi con la trattativa per il passaggio societario, la Nocerina aveva perso terreno, facendo ancor peggio dopo l'inatteso esonero del tecnico Giovanni Cavallaro.

Ora testa alla post-season. Non c'è tempo per festeggiare la qualificazione perché mercoledì si scenderà già in campo: i molossi renderanno visita al Francavilla in Sinni, seconda della classe. La vincente affronterà in finale la squadra che si aggiudicherà l'altro spareggio tra Bitonto e Fasano.