Si chiude con una sconfitta il 2020 per la Nocerina. I molossi soccombono in casa del Monterosi - nuova capolista del girone G in attesa del recupero del Latina -, evidenziando ancora una volta una preoccupante leggerezza sui calci piazzati.

Troppa libertà di concludere in piena area di rigore per gli avversari, così come già avvenuto in diverse gare precedenti. E dalla Tuscia i rossoneri tornano a casa con la terza sconfitta stagionale, tutte maturate lontano dalle mura amiche.

Col gruppo al completo, Cavallaro dà inizialmente fiducia a Talamo, che ancora una volta delude le attese rispetto al “biglietto da visita” con cui si era presentato ai suoi nuovi tifosi. Il Monterosi si rende pericolo su punizione già al 4', con il colpo di testa fuori misura di Sowe. Il tentativo di Dammacco, bloccato da Salvato, anticipa di poco il vantaggio dei padroni di casa: calcio di punizione di Capodaglio, Petti ha massima libertà nel battere Cappa.

L'estremo rossonero sventa il tentativo di Lucatti da pochi passi, prima che il dirimpettaio Salvato risponda presente sull'unica sortita di Talamo sotto porta. Nel finale la Nocerina pareggia con la zampata di Diakité, che raggiunge Dammacco a quota 5 centri nella classifica dei marcatori rossoneri.

Nel secondo tempo, dopo una timida sortita per parte, il Monterosi rimette la freccia. Da un dubbio calcio d'angolo, scaturisce un altrettanto dubbio calcio di rigore per un fallo di Garofalo su Petti. Dal dischetto Costantini fa 2-1, di fatto “spegnendo la luce” per la Nocerina. A metà frazione Petti sfiora la doppietta, di nuovo libero di colpire sugli sviluppi di un tiro franco.

Ma il tris è servito poco dopo quando Lucatti è puntuale nel girare a rete su spizzata di Sowe che mette fuori causa la difesa dei molossi. Nel finale la Nocerina potrebbe trovare il raddoppio, ma Salvato para un calcio di rigore di Diakité concesso per fallo di mano di Caon.

© RIPRODUZIONE RISERVATA