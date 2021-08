Nocerina, Bolzan presenta la stagione: conferenza stampa allo stadio Novi

La Nocerina edizione 2021-2022 si presenterà domani, in una conferenza stampa in programma allo stadio Pasquale Novi. La società sarà rappresentata dal direttore sportivo Riccardo Bolzan, che illustrerà le operazioni di calciomercato già perfezionate finora, oltre a prossimi ingaggi utili a completare la rosa a disposizione del tecnico Giovanni Cavallaro.

Il mercato a rilento ha fatto storcere il naso a gran parte della tifoseria, che ha espresso a suon di striscioni il proprio disappunto per l'operato societario in vista della nuova stagione. L'occasione di domani, dunque, servirà per illustrare i programmi societari per il campionato 2021-2022, al netto dell'evidente ritardo nelle operazioni di costruzione della squadra che dovrà scendere in campo per il torneo di Serie D.

L'incontro con la stampa è fissato alle 17 allo stadio di Angri, divenuto quartier generale della Nocerina per la preparazione precampionato. Il gruppo si allena da inizio settimana sul sintetico doriano e attende l'innesto di altri elementi esperti, al momento in numero nettamente inferiore rispetto alle esigenze di una squadra che vorrebbe ambire almeno alla salvezza.