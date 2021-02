Termina dopo pochi mesi l'avventura di Andrea Bottalico alla Nocerina. La mezz'ala pugliese ha accettato le avances dell'Olympia Agnonese, con cui concluderà la stagione in corso. Giunto la scorsa estate in rossonero, Bottalico è stato impiegato nell'insolito ruolo di playmaker nel quintetto di centrocampo. Lo score personale con la casacca della Nocerina si è fermato a otto presenze in campionato.

Per un calciatore in uscita, ce n'è uno in prova. Da ieri si allena infatti in gruppo proprio un omologo di Bottalico. Si tratta Faissal El Bakhtaoui, 28enne calciatore che fino al 2019 ha giocato in Scozia con le maglie di Dunfermline Athletic e Dundee.

Nativo di Saint Tropez, l'atleta ha doppio passaporto francese e marocchino. La società sembrerebbe intenzionata a trattenerlo, avviando le pratiche per ottenere il transfer dalla massima divisione marocchina, in cui ha militato fino allo scorso gennaio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA