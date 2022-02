Nocerina, Bovo recupera per il derby: fissato il recupero contro il Brindisi

Il centrocampista Bovo figura tra i convocati della Nocerina per il derby con il Sorrento. Questa è la buona nuova per i molossi in vista del match contro i costieri dei tanti ex. Sono infatti ben sette i calciatori a disposizione di mister Cioffi che nelle scorse stagioni hanno militato tra le fila della Nocerina. In primis il centravanti Ripa, nel roster dei molossi che conquistarono l'ultima promozione in Serie B. In gruppo anche il portiere Volzonr, i difensori Cacace e Rizzo, il centrocampista Petito e l'altro attaccante Gargiulo.

Sul fronte Nocerina, mister Cavallaro potrebbe optare per qualche novità in formazione rispetto alla sfida di mercoledì. Un turnover minimo per concedere un po' di riposo a chi è stato maggiormente impiegato nel breve tour de force imposto dal calendario di Serie D.

Intanto il Dipartimento Interregionale ha disposto che la gara con il Brindisi sarà recuperata mercoledì 9 marzo prossimo. Il rinvio era stato disposto per la presenza di sei casi Covid nel gruppo squadra dei pugliesi nell'immediata vigilia dell'incontro.