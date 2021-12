Nocerina, Bovo recupera in extremis: Mazzeo e Garofalo saltano Altamura

Una notizia positiva in casa Nocerina alla vigilia della gara esterna con l'Altamura. Cavallaro avrà di nuovo a disposizione il centrocampista Bovo, uscito nell'intervallo del match contro la Virtus Matino per un problema fisico. Nulla di grave, tenendo conto della convocazione: gli esami strumentali hanno scongiurato problemi fisici rilevanti, verosimilmente evitati dallo stesso atleta che domenica scorsa aveva deciso di fermarsi al primo lieve risentimento.

Non ci saranno invece Garofalo e Mazzeo, col primo out da diversi giorni e il secondo bloccato da un acciacco muscolare accusato sul finire del primo tempo della scorsa partita. La sua assenza in prima linea, dunque, potrebbe indurre mister Cavallaro a non schierare da subito tre attaccanti.

Dunque, possibile una iniziale panchina per Palmieri, con Talamo e Dammacco a comporre la coppia offensiva in un 3-5-2. Saporito tornerebbe in tal senso titolare, agendo da quinto a sinistra, con Donida a guidare il reparto arretrato, affiancato da Bruno e Cason.