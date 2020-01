Due tiri totali nello specchio della porta nei 95' minuti giocati, recuperi compresi. Nocerina-Brindisi offre uno spettacolo desolante, che manca pure del mordente di una gara tra scapoli e ammogliati organizzata in un villaggio turistico in estate.



Errori in quantità industriali da una parte e dall'altra, con due sole fiammate create dagli ospiti. Dopo 26 secondi, nella prima frazione, Ancora ci prova con un diagonale reso pericoloso solo dalla deviazione di un difensore della Nocerina: Scolavino trova il riflesso giusto per salvare la porta.



Il vuoto totale fino alla mezz'ora della ripresa, quando è ancora Ancora a ispirare i suoi: cross col contagiri per la pregevole volée di D'Ancora che si stampa sulla traversa, con Scolavino fuori causa. Null'altro fino al triplice fischio, con un misero punticino che alla Nocerina vale il ritorno in zona playout. Ultimo aggiornamento: 16:50 © RIPRODUZIONE RISERVATA