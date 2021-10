Nocerina, Esposito si scopre goleador: i molossi battono un modesto Brindisi

La Nocerina scopre un nuovo goleador in gruppo. Eddy Esposito, jolly di centrocampo classe 2003, trascina i molossi al rotondo successo sul Brindisi, realizzando la doppietta che indirizza definitivamente l'inerzia del match. I pugliesi si confermano squadra acerba per la categoria, imbottita di under e con due soli classe '98 ad alzare sensibilmente l'età media dell'undici di partenza.

Gli ospiti provano comunque a prendere iniziativa, ma dopo un diagonale di Rizzo che finisce a lato, la Nocerina passa a metà frazione. Rapida combinazione a destra tra lo stesso Rizzo e Talamo, colpo di tacco ad assecondare il puntuale rimorchio di Esposito, che batte Giappone sul primo palo.

Poca cosa i pugliesi, ma la Nocerina spreca ghiotte occasioni per chiudere i conti già a metà gara. Palmieri sfiora l'incrocio alla mezz'ora, poi al 39’ si fa ipnotizzare da Giappone in uscita.

Stesso esito dopo 30 secondi dal fischio d'inizio della ripresa. Il numero 11 rossonero è rapidissimo, il portiere ospite è un felino e dice di no. Così come è bravo a opporsi al diagonale di Talamo. Al 39’ altra svolta: Falzetta, subentrato all'intervallo, rimedia due cartellini gialli nel giro di 10 minuti e lascia i suoi in inferiorità.

Terreno fertile per la Nocerina, che chiude i conti in 5 minuti. Al 25’ Talamo cicca un colpo di testa su cross di Garofalo; Rizzo prova la volée ma viene fuori un cross sul quale Esposito si fionda per il 2-0. Alla mezz'ora il tris, con il neo-entrato Barone che allarga per Palmieri, assist basso per Talamo che, in beata solitudine, insacca una sorta di rigore in movimento.

Vittoria netta e senza storia, grazie alla quale la Nocerina si ritrova capolista del girone H di Serie D, in condominio con il Cerignola.