Nocerina-Brindisi 3-0 a sorpresa: incidenti all'esterno prima della gara

La Nocerina trova un sorprendente e rotondo successo contro la capolista Brindisi. Al San Francesco termina 3-0 in favore dei molossi, apparsi più caparbi e convinti rispetto alla precedente uscita di campionato.

La cronaca dell'incontro è però preceduta da quanto avvenuto all'esterno dello stadio. In particolare nel quartiere Grotti, a confine tra le due Nocera, si sono registrati incidenti tra le opposte tifoserie, con un bel po' di minuti di grande concitazione e l'intervento delle forze dell'ordine che hanno ristabilito a fatica la normalità.

Quanto avviene in campo rende merito alla Nocerina, che porta a casa l'intera posta in palio trovando una maggiore concretezza rispetto al Brindisi. Mincica e Talamo portano i molossi all'intervallo sul doppio vantaggio, blindato in retroguardia dal rientrante Stagkos tra i pali. D'Anna è il più pericoloso tra gli ospiti, ma l'estremo greco si fa trovare sempre pronto a sventare le minacce. Ci prova senza successo anche Valenti, mentre sul fronte opposto è Vismara a opporsi al possibile tris di Basanisi.

Nella ripresa i padroni di casa concedono ben poco, se non una conclusione del solito D'Anna sulla quale Stagkos risponde ancora presente. Baricentro più basso, difesa e ripartenze per i molossi, che al 35’ mettono in ghiaccio i tre punti con la fuga di Balde innescato da Garofalo. Prima del triplice fischio, l'ex di turno Dammacco colpisce la traversa su calcio di rigore concesso per fallo di De Marino su Esposito.