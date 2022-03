Nocerina, a Brindisi un solo assente: Cavallaro, «Ci aspetta una battaglia»

«Domani ci aspetta una bella battaglia calcistica». Giovanni Cavallaro anticipa così i contenuti dell'impegno di domani per la sua Nocerina. I molossi recupereranno la partita esterna con il Brindisi, rinviata lo scorso 6 febbraio per la presenza di casi Covid nella squadra pugliese.

Sfida tra due compagini in serie positiva: il Brindisi è reduce da quattro vittorie consecutive, la Nocerina da cinque. «Affrontiamo una squadra in forma come noi, che subisce poco e che a dicembre si è rinforzata - ha aggiunto il tecnico dei molossi -. Non dobbiamo accontentarci di quello che stiamo facendo, ma dobbiamo mettere in campo la “fame” di risultati e la continuità, per raggiungere l’obiettivo che ci siamo prefissati. Abbiamo la possibilità di scalare la classifica e raggiungere il quarto posto, una cosa inaspettata fino a qualche settimana fa».

Non ci sarà il baby Chietti e saranno valutate solo nell'immediata vigilia della partita le condizioni di De Martino, alle prese con qualche problemino fisico ma comunque convocato. Per il resto, tutti arruolabili compreso un Mazzeo «che non può certo essere al top della condizione fisica vista l'assenza dal campo per circa tre mesi, ma che di sicuro ha recuperato mentalmente e ha ritrovato entusiasmo».

Tenendo conto del cammino della squadra dopo l'arrivo della nuova società, mister Cavallaro non nasconde un po' di rammarico. «Se ci fosse stato prima il passaggio di consegne, avremmo avuto almeno dieci punti in più. Abbiamo di fatto “regalato” sei partite non per nostra volontà, ma perché i ragazzi erano esausti mentalmente. Il mio più grande rimpianto è che avremmo potuto giocarci qualcosa di importante e creare ancora più entusiasmo».