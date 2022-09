Nocerina, brutte notizie dall'infermeria: tempi lunghi per Giacomarro e Khaleel

Tempi lunghi per il rientro di Khaleel e Giacomarro. In casa Nocerina si fa i conti ancora con le assenze dopo la vittoria esterna contro il Martina. Il difensore centrale libico si è sottoposto in patria a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di secondo grado del menisco mediale con parziale elongazione del legamento crociato anteriore. Dunque, ci sarà bisogno di nuovi controlli anche in Italia per stabilire i tempi di rientro in gruppo del calciatore.

Non va meglio per Giacomarro, vittima di una sorta di maledizione da quando ha messo piede a Nocera. Dopo i problemi accusati in campionato, quando sembrava prossimo al rientro, il regista rossonero si è dovuto di nuovo fermare per un infortunio traumatico. Gli esiti dei controlli parlano chiaro: distacco parcellare del quinto osso metatarsale del piede destro con distorsione alla caviglia. Per l'ex Cerignola i tempi di recupero non saranno inferiori alle cinque settimane.

Brutte notizie dunque per mister Sannino, che nel post-partita di Martina ha respinto le critiche provando a ridimensionare la “sofferenza” della sua Nocerina nella ripresa. «La squadra ha dimostrato di essere un gruppo che ha saputo soffrire. In campo ci sono anche gli avversari e dovevamo pur lasciare qualcosa a loro. Non puoi comandare una partita per 90 minuti, ma ho avuto la conferma che questi ragazzi danno in campo fino all’ultima goccia di energia».

Il tecnico ha voluto sottolineare la gioia per l'esito finale: «Il risultato ci premia, credo anche meritatamente. Sono contento perché tengo conto anche della condizione generale a cui siamo arrivati alla partita».