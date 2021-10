Nocerina, buone notizie per Donida: recupera Mazzeo, Bovo da valutare

Buone notizie dall'infermeria della Nocerina. La squadra ha riaccolto in gruppo il difensore Donida, che ha recuperato dopo il grave infortunio al gomito subito nel precampionato. Il mastino della retroguardia rossonera scalpita per tornare in campo, riprendendosi il ruolo di guida del reparto arretrato.

Il centrocampista Bovo si è sottoposto a esami strumentali per stabilire l'esatta entità dell'infortunio muscolare subito nella gara di Rotonda. Da valutare i tempi di recupero, anche se proprio il precedente di Rotonda potrebbe indurre mister Cavallaro a tenere il centrocampista ancora in bacino di carenaggio a scopo precauzionale.

Le buone nuove riguardano anche il reparto avanzato. Mazzeo ha smaltito il problema fisico accusato a inizio ottobre, che ha allungato i tempi della sua prima convocazione per una gara ufficiale, dopo lo stop burocratico dopo l'arrivo dal Potenza. L'estroso attaccante salernitano dovrebbe rientrare tra i disponibili per la trasferta di Sorrento, altro esame importante per i molossi.

I costieri di Cioffi infatti dalla sonora sconfitta per 5-0 subita in casa della capolista Francavilla. Una sberla che i sorrentini vorranno presto dimenticare, puntando su una prestazione gagliarda proprio contro la Nocerina nel turno di domenica prossima.