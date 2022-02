Nocerina, c'è la svolta societaria: il new deal inizia con un buon pari

Ieri sera la notizia ufficiale del cambio ai vertici societari, questo pomeriggio un ottimo pareggio in casa del quotato Francavilla. Nel giorno dell'anniversario numero 112 dalla fondazione, la Nocerina ha cambiato patron, passando nelle mani dell'imprenditore italo-americano Giancarlo Natale (nella foto). Accanto a sé avrà il socio Raffaele Scalzi.

La notizia è stata accolta con favore dalla piazza, che era da mesi in aspra contestazione nei confronti del presidente Paolo Maiorino ma pure della squadra. E proprio la squadra nel pomeriggio di oggi, pur a fronte di evidenti difficoltà di organico, ha tirato fuori uno scatto d'orgoglio strappando un punto in trasferta al Francavilla, terza forza del girone H di Serie D.

In formazione rimaneggiatissima, i rossoneri di Giovanni Cavallaro hanno tenuto molto bene il campo contro il quotato avversario, riuscendo a raddrizzare rapidamente il gol dello svantaggio maturato alla mezz'ora della ripresa. Un autogol di Cristallo - sfortunata deviazione nel tentativo di anticipare Dammacco - ha riequilibrato la rete realizzata due minuti prima da Melillo.

Diverse le sortite offensive della Nocerina, che ha dovuto comunque badare spesso a difendersi, riuscendoci nel migliore dei modi. Il pareggio non protegge affatto i molossi dal pericolo playout, distanti solo pochi punti, ma infonde un'iniezione di fiducia per il prosieguo della stagione. In attesa che l'ultima settimana di calciomercato possa portare un buon numero di rinforzi per poter chiudere senza patemi il campionato in corso e programmare in serenità e con un po' di anticipo la prossima stagione.