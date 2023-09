La Nocerina non ha ancora completato il lavoro di calciomercato. Dopo aver perfezionato il tesseramento dell'attaccante Guida dal Taranto, la società rossonera prova a rimpinguare la pattuglia dei difensori. Due i nomi del mirino, ma il club pare abbia puntato tutto su un nazionale Under 21 albanese.

Si tratta di Elmando Gjini, centrale che ha anche passaporto svedese e che è attualmente tesserato con il Genoa.

In Italia ha percorso parte della trafila delle giovanili con il Bologna, collezionando anche annate con le giovanili e con la prima squadra del Brommaprojkarna di Stoccolma. Rientrato in Italia, ha indossato la maglia del Genoa Primavera, totalizzando 32 presenze e 4 reti. Nell'estate del 2022 i grifoni l'hanno ceduto in prestito ai portoghesi dell'Amora, formazione che milita nella terza divisione lusitana.

Nonostante la giovane età, Gjini vanta un ottimo curriculum internazionale avendo fatto parte di tutte le nazionali giovanii albanesi dall'Under 16 fino appunto all'Under 21. A quanto pare, il calciatore sembrerebbe restio ad accettare la Serie D, ma la Nocerina sta provando a convincerlo ad accettare, viste le sbandierate ambizioni di promozione del club.

Meno praticabile la pista che porta al più esperto Andrea Zanchi. Classe 1991, tornerebbe in Serie D dopo ben 12 trascorsi in Lega Pro. In carriera ha militato tra le file di Perugia, Carrarese, Reggiana, Tuttocuoio, Matera, Gubbio, Sudtirol, Pro Piacenza, Rieti, Catania e Padova.