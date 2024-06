Nocerina, la società perde i pezzi: polemiche dai dirigenti uscenti

Burrascoso inizio di stagione sportiva per la Nocerina. Sono infatti arrivate le conferme ufficiali dell'uscita di Rosario Stanzione, Stefano e Sabatino Gambardella dalla compagine societaria rossonera. A renderlo noto è stato il presidente Raffaele Stella che, in conferenza stampa, ha confermato anche di proseguire il progetto tecnico con al fianco Alfredo Comitino e Alfonso Vicidomini.

Stella ha motivato la scelta degli uscenti con divergenze di vedute sui piani tecnici della nuova stagione, che vedranno Cocchino D'Eboli nel ruolo di direttore sportivo e Raffaele Novelli allenatore. Il presidente ha tracciato un bilancio dell'ultima stagione, affermando di voler ripartire «dalla seconda parte del campionato scorso, quando abbiamo praticamente ricostruito la squadra che ha poi totalizzato il maggior numero di punti nel girone di ritorno nel gruppo G di Serie D».

In serata i soci uscenti hanno tuttavia diramato una nota in risposta alla conferenza stampa e non sono andati certo per il sottile fornendo la propria versione dei fatti. «La decisione di non continuare l’attività in affiancamento della nuova compagine sociale deriva dalla totale assenza di trasparenza nella gestione. Già dal mese di dicembre gli altri tre soci hanno intrapreso una gestione autonoma e opaca, che ha portato ad assumere decisioni e ad intraprendere iniziative in maniera del tutto autoritaria e insindacabile, senza il minimo confronto con i sottoscritti».

Il motivo del contendere riguarda proprio la scelta degli uomini chiave dell'area tecnica per la prossima stagione. «Gli altri tre soci hanno gettato le basi per un progetto alternativo da cui i sottoscritti dovevano essere esclusi, allorquando hanno avviato un percorso parallelo con esponenti tecnici del mondo calcistico senza ritenersi in obbligo di fornirne alcuna informazione. In particolare, l’evento che ha determinato la separazione dei nostri percorsi professionali è stata la decisione di affidare a nostra insaputa la direzione tecnica per la prossima stagione calcistica a professionisti del settore su cui l’intero asset societario aveva espresso parere negativo nel mese di novembre 2023».