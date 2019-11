Tribuna Centrale (Poltroncine Rosse): 12 euro in prevendita – 15 euro al botteghino.

(Poltroncine Rosse): 12 euro in prevendita – 15 euro al botteghino. Tribuna Laterale : 9 euro in prevendita – 12 euro al botteghino.

: 9 euro in prevendita – 12 euro al botteghino. Curva Sud : 5 euro in prevendita – 7 euro al botteghino.

: 5 euro in prevendita – 7 euro al botteghino. Settore Ospiti: 10 euro – domenica presso il botteghino dello Stadio San Francesco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Laha respinto ildella Nocerina, avverso alladi 3 giornate inflitta al calciatore. Il centrocampista era statonel corso della gara interna con il Francavilla, per aver rifilato unaa un avversario. Rientro dunque fissato per la tredicesima giornata, turno casalingo contro la. Contro il Fasano mancheranno anche gliCampanella e Di Lollo.Intanto, è scattata ladei biglietti per la partita in programma domenica prossima allo. I tagliandi sono acquistabili inpresso i punti Futuransa delle due Nocera, mentre ildomenicale sarà al solito allestito resso il bar Bistrot, nei pressi dell'ospedale Umberto I. Qui di seguito i