Stop alla prevendita dei tagliandi per i tifosi della Nocerina, in vista della trasferta di Gravina in programma domenica prossima allo stadio “Stefano Vicino”.



In un primo momento il club pugliese aveva avviato la prevendita, individuando anche il punto autorizzato nella città di Nocera Inferiore. Tuttavia, l'Osservatorio Nazionale del Ministero dell'Interno ha classificato il match Gravina-Nocerina tra quelli connotati da alti profili di rischio.



Sarà nei prossimi giorni il Comitato di Analisi sulle Manifestazioni Sportive a individuare misure di rigore, ma appare abbastanza scontata la scelta di applicare un divieto di trasferta per i supporters rossoneri. A incidere sulla decisione, gli incidenti avvenuti a margine delle gare interne dei molossi contro il Foggia e la Fidelis Andria. © RIPRODUZIONE RISERVATA