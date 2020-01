Un recupero e due ko in vista della prima uscita ufficiale del 2020. La Nocerina sarà impegnata domani in trasferta contro il Grumentum, scontro diretto in chiave salvezza per i molossi. Mister Cavallaro ha dovuto ancora una volta rinunciare al difensore Calvanese e all'attaccante Sorgente, già ko per problemi muscolari nell'ultima uscita del 2019.



Entrambi non figurano infatti nell'elenco dei convocati per la partita di domani. Ha invece recuperato il portiere Leone, che ha smaltito i postumi della distorsione alla caviglia rimediata in allenamento un paio di settimane fa, tornando arruolabile per la ripresa del campionato.



La Nocerina sarà seguita domani da 200 tifosi. Tanti sono infatti i biglietti messi a disposizione dei supporters rossoneri dalla società lucana. La gara sarà diretta dal signor Guido Verrocchi della sezione di Molfetta. © RIPRODUZIONE RISERVATA