Ancora convocazione in blocco di tutto l'organico per pre-tattica, ma per la Nocerina c'è poco da nascondersi. Da questo pomeriggio la squadra dei tecnici Cavallaro ed Esposito è penultima, in piena zona retrocessione dopo il blitz del Francavila ad Agropoli.



Domani pomeriggio contro l'Altamura anche un pareggio avrebbe connotazioni negative. Il disastroso trend degli ultimi mesi va assolutamente invertito: pareggiare in casa e perdere fuori ha fatto precipitare i rossoneri al penultimo gradino della graduatoria. E al netto di sfortuna, presunti errori arbitrali e congiunzioni astrali negative, le responsabilità sono tutte da ascrivere ai calciatori e a chi li dispone in campo.



Mancheranno De Siena e Carrotta per squalifica, oltre al centrale difensivo Campanella fermo ai box per un serio infortunio. Quasi certo l'impiego del portiere De Brasi dal 1', con possibilità di vedere in campo una linea mediana composta per due terzi da under, verosimilmente Martinelli e Corcione. Massa da esterno difensivo e Sorgente in prima linea completerebbero il quartetto di giovani in età di Lega.



La scelta alternativa vedrebbe Mincione a centrocampo con Monaco e Corcione, con Martinelli avanzato in attacco in luogo di Cristaldi. © RIPRODUZIONE RISERVATA