Troppi danni al manto erboso dello stadio San Francesco. La Nocerina emigrerà provvisoriamente allo stadio Pasquale Novi di Angri per la prossima gara di campionato. Il Dipartimento Interregionale ha ratificato la variazione di sede per l'incontro tra i molossi e il Sassari Latte Dolce, in programma domenica 13 dicembre alle 14.30.

In questa stagione era già capitato il “trasferimento” nella città doriana, in occasione della gara contro il Giugliano vinta dai molossi col punteggio di 3-0. Le abbondanti piogge dei giorni scorsi hanno messo a dura prova il manto erboso del San Francesco, rendendolo praticamente inutilizzabile per l'incontro di campionato.

Anche la gara con il Sassari Latte Dolce sarà trasmessa in diretta streaming. Sulle pagine del sito ufficiale della Nocerina i tifosi potranno acquistare l'evento al costo di 6 euro, utilizzando carta di credito, Paypal, Postepay o carta di debito.

