La Nocerina scende in campo per la sostenibilità. Molossi in versione “green”, al fianco degli assessorati all'Ambiente e allo Sport del Comune di Nocera Inferiore, rispettivamente retti da Nicoletta Fasanino e Federica Fortino.

Lo scorso weekend c'è stato un primo incontro in videoconferenza a cui hanno partecipato il preparatore atletico Alessandro Del Riccio, il fisioterapista Gabriele Caliendo e il centrocampista Francesco Manoni. Quest'ultimo fa parte del Consiglio Comunale dei giovani di Bassano Romano e ha raccontato la sua esperienza di cittadinanza attiva, sottolineando l'importanza del coinvolgimento dei giovani in progetti di educazione civica.

Il Comune di Nocera Inferiore regalerà borracce “ecologiche” - personalizzate con il logo dei molossi - a dirigenti, componenti dello staff tecnico e calciatori. Sancendo dunque questa importante collaborazione, volta a sensibilizzare i cittadini su temi come i corretti stili di vita e la sostenibilità. La consegna delle borracce avverrà mercoledì 16 dicembre prossimo, prima dell'inizio della seduta di allenamento allo stadio Pasquale Novi di Angri.

Nel corso dell'incontro in videoconferenza si è discusso di raccolta differenziata, mobilità cittadina, acquisti sostenibili ed economia di prossimità. Temi che saranno affrontati anche nel corso di nuovi incontri “virtuali” con altre società sportive cittadine.

Il prossimo appuntamento coinvolgerà dirigenti, tecnici e tesserati della Scuola di Atletica Nocerina “Rosa Supino”, anch'essi omaggiati dal Comune delle borracce personalizzate con il logo della società sportiva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA