Mario Cappa è un nuovo calciatore della Nocerina. Il portiere classe 2000, cresciuto nel vivaio dell'Avellino, ha militato tra le fila della Paganese senza collezionare presenze tra i professionisti. In seguito, esperienze in Serie D con le maglie di Cerignola e Acireale.



Un nuovo acquisto baby, dunque, per una Nocerina che al momento ha la testa rivolta all'iscrizione al campionato più che al calciomercato. Entro le 18 del prossimo 24 luglio la società deve presentare domanda, corredandola di documenti che certifichino la corresponsione degli arretrati richiesti dai tecnici Di Costanzo e Di Nardo.



Il Collegio Arbitrale nei giorni scorsi ha accolto le istanze dei due componenti dello staff, sottolineando che le pendenze andranno saldate prima del 24 luglio: in caso contrario, la Nocerina non potrà iscriversi al torneo di Serie D 2020-2021. © RIPRODUZIONE RISERVATA