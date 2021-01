Vittoria all'inglese, sofferta e di carattere. La Nocerina allunga la striscia di imbattibilità casalinga, liquidando non senza fatica la pratica Arzachena col punteggio di 2-0. I molossi disputano un buon primo tempo, soffrono incredibilmente nella prima metà della ripresa, ma “spezzano le gambe” ai sardi nel loro momento migliore.

Senza gli infortunati Impagliazzo, Garofalo e Talamo, mister Cavallaro promuove titolari Rizzo e De Iulis, impostando il canonico 3-5-2 molto elastico, con Dammacco e Katseris con ampia licenza di attaccare. Al 9' proprio Dammacco scheggia la traversa al culmine di una rapida azione personale. Poi, complice il diluvio che accompagna tutta la prima frazione, il taccuino resta intonso fino alla mezz'ora.

Al 31' più precisamente. Quando, su punizione di Donnarumma, De Iulis è perfetto nel “terzo tempo” e ancor più nel colpo di testa che non lascia scampo a Ruzittu per il parziale 1-0. Nel finale di frazione Kacorri e Defendi non trovano il giusto spunto sotto porta.

A inizio ripresa, con l'ingresso di Ciccarelli l'Arzachena alza il baricentro e, pur rischiando dopo 7 minuti il raddoppio - Dammacco alza la mira dal limite, a porta spalancata -, schiaccia la Nocerina nella sua trequarti. Nel giro di un quarto d'ora i molossi rischiano il pari. Al 10' Bonacquisti conclude verso la porta, la difesa di casa pasticcia nel tentativo di liberare l’area, poi Volzone blocca sulla linea il tap-in di Ciccarelli.

Un minuto dopo il portiere di casa è bravo anche sul velenoso tentativo di Defendi, prima di ritrovarsi il pallone tra le braccia quando Congiu, servito con un assist perfetto da Molino, da pochi passi conclude debolmente.

Nel momento migliore dell'Arzachena la Nocerina colpisce in contropiede, al minuto numero 25. Dammacco avvia la folata offensiva, Manoni e Diakité sono i co-protagonisti, poi è lo stesso numero 10 a dribblare chiunque gli si ponesse dinanzi, freddando Ruzittu per la seconda volta.

Nel prosieguo l'undici di Cerbone tenta l'arrembaggio. Ci prova il neoentrato Rossi con una sventola dai 25 metri che chiama Volzone a un volo plastico con cui devia la sfera sul palo. In pieno recupero l'assistente annulla per fuorigioco il colpo di testa vincente di Defendi, prima di un nuovo intervento acrobatico di Volzone che alza ben oltre il 7.5 il suo voto in pagella.

Ultimo aggiornamento: 17:49

