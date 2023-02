Nocerina-Casarano 0-0, pari in 9 contro 11

Una Nocerina stoica ottiene un preziosissimo pareggio contro la corazzata Casarano. Termina 0-0 al San Francesco, nonostante i rossoneri di mister Erra debbano fare i conti nell'ultima parte di gara con due cartellini rossi che avrebbero potuto pesare in maniera più netta sullo score finale. E che peseranno enormemente sulle scelte per lo scontro diretto contro l'Afragolese.

Già in piena emergenza per le pesanti assenze di Mansi, Basanisi e dello squalificato Chietti, Erra ha deciso solo in extremis per l'impiego di Giacomarro, alle prese con problemi nel corso della settimana. Il playmaker in campo ci va da titolare, in un 3-5-2 che è quasi una scelta obbligata viste le assenze.

Il Casarano ha qualità da vendere e conta pure su pronostici nettamente a favore. Ma non ha il giusto cinismo, a partire dall'occasionissima divorata da Citro che, tutto solo davanti a Stagkos dopo 10 minuti conclude con un lob che non inquadra nemmeno lo specchio della porta. Sul fronte opposto ci prova Maletic di testa, prima che Stagkos neutralizzi in due tempi una punizione di Strambelli.

A inizio ripresa il portiere della Nocerina si oppone di piede a una volée di Citro da posizione defilata, poi i rossoneri restano in 10: Menichino falcia Mercurio poco prima dell'ingresso in area; il rosso è inevitabile ma la squadra riesce a serrare le fila per blindare la difesa. C'è anzi Ziello a scaldare le mani a Baietti da fuori area.

Si fa ancor più in salita la partita per i molossi, che a 10' dalla fine restano in 9 per la doppia ammonizione rimediata da Fusco, anch'egli difensore under. Ma nonostante la doppia superiorità numerica, il Casarano non riesce a trovare lo spunto giusto per fare bottino pieno, perdendo ulteriore terreno dalle battistrada del girone H di Serie D.