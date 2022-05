Nocerina-Casarano 4-1 in rimonta: Talamo riavvicina i molossi ai playoff

La Nocerina si riavvicina alla zona playoff battendo il Casarano in rimonta. Punteggio finale di 4-1 per i rossoneri, trascinati da un Talamo scatenato che nella ripresa trova addirittura il poker personale.

Match dai due volti, con i pugliesi che interpretano al meglio il primo tempo ma spariscono letteralmente nella seconda frazione. Dopo un'occasione di Dammacco al 7’ - giro a lato -, il Casarano passa: Lorenzo Dambros si procura una punizione dal limite, trasformata da Raimo con un bel sinistro all’incrocio dei pali. Avantaggiato sfiora anche il raddoppio al 15’, allargando di un soffio il diagonale.

Poco dopo la mezz'ora la Nocerina reclama per un “gol fantasma” di Chietti su cross di Garofalo. Più nulla fino all'intervallo, poi al rientro in campo la partita cambia diametralmente. Gli ospiti non si ritrovano, fanno fatica a trovare quattro passaggi di fila e i padroni di casa la ribaltano in un quarto d'ora.

Protagonista indiscusso è Talamo, che al 5’, all'8’ e al 14’ cala il tris personale, su due assist di Donnarumma e cross di Bruno. L'attaccante numero 7 ha l'occasione del poker già al 19’, ma il suo diagonale su suggerimento del solito Dammacco scheggia il palo ed esce.

Il Casarano si fa vedere con Vitofrancesco e Fontana alla mezz'ora, ma Venditti fa buona guardia. Al 40’ il 4-1 definitivo, ancora con Talamo, che deve solo appoggiare in rete il pallone invitante partito dai piedi di Mancino, al culmine di un rapido triangolo con Esposito.

Dunque, la Nocerina interrompe la serie negativa e si rilancia in chiave post season. Il corposo bottino consente inoltre a Talamo di arrivare in doppia cifra in classifica marcatori.