Nocerina alla terza sconfitta di fila: il Casarano vince dopo due mesi

Nocerina in caduta libera. I rossoneri rimediano la terza sconfitta di fila, restituendo al Casarano il gusto dei 3 punti dopo ben 2 mesi di digiuno. Termina 2-1 per i pugliesi, con la Nocerina che sfiora addirittura il pareggio nella ripresa al termine di una gara comunque non giocata ad alti livelli, al cospetto di un avversario che aveva collezionato la miseria di 4 punti nelle ultime 11 partite.

Gli 11 punti di distacco in classifica tra le due squadre vengono “cancellati” da una prova di orgoglio da parte della formazione di mister Monticciolo. I padroni di casa menano le danze fin dal fischio d'inizio, trovando la via del gol al 22' con Montinaro e al 38' con Meduri. Di contorno, un altro paio di chance con lo stesso Montinaro e con Tedesco, che trovano però l'opposizione del portiere rossonero Pitarresi.

La Nocerina si limita a una bella punizione di Garofalo al 44', neutralizzata dal portiere Ianni. Nella ripresa, dopo una conclusione di Atteo fuori misura, Dammacco riapre i giochi battendo l'estremo di casa su suggerimento di Chietti. Il Casarano non fa fatica a controllare la reazione dei rossoneri, che pure al 34' vanno vicini al pari sugli sviluppi di un corner.

Fino al triplice fischio non accade null'altro di rilevante. Col Casarano che ritrova il sorriso e le speranze di evitare la zona playout e la Nocerina che torna a casa in attesa di conoscere eventuali novità a livello societario nella lunga pausa natalizia del torneo.