La Nocerina ha ufficializzato il tesseramento del difensore centrale Cristian Fortunato, classe 2000, con esperienze nei settori giovanili di Cavese e Paganese. Il ragazzo era in prova con la formazione rossonera, così come da alcuni giorni si allena un altro atleta "over" che potrebbe presto vestire la maglia della Nocerina.



Si tratta di Antonio Romano (nella foto), centrocampista cresciuto nel settore giovanile del Napoli e passato anche per la prima squadra azzurra ai tempi di Rafa Benitez. L'interno di mediana ha collezionato alcune presenze in cadetteria con il Carpi nella scorsa stagione, prima di passare alla Casertana. In precedenza, ancora Serie C con le maglie di Santarcangelo e Prato.



La squadra intanto sta completando la preparazione in vista della trasferta di Santa Maria Capua Vetere. Sicure le assenze del lungodegente Di Lollo e dello squalificato Carrotta a centrocampo, con possibilità di rivedere l'under Landri tra i titolari al Mario Piccirillo. Stop di 10 giorni per Carrafiello, che dovrà smaltire un'elongazione al distretto degli adduttori della coscia destra. Di nuovo disponibile invece De Siena, al rientro dopo lo stop per squalifica. © RIPRODUZIONE RISERVATA