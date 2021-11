Prima sconfitta interna per la Nocerina: Casertana in rimonta nel secondo tempo

Prima sconfitta interna per la Nocerina, che lascia strada alla Casertana nel recupero del match non disputato domenica scorsa per ragioni di ordine pubblico. I rossoblu vincono 3-1 in rimonta, sfruttando di fatto due episodi decisivi a cavallo tra primo secondo tempo.

Poco prima dell'intervallo, Palmieri divora l'occasionissima per il possibile 2-0 in favore della Nocerina. Al 7' della ripresa, invece, un'uscita errata di Pitarresi genera l'espulsione di Cason e il rigore che regala il pari e spiana la strada agli uomini di Maiuri.

In parità di uomini, molto meglio i padroni di casa, che impiegano un po' a prendere le misure della Casertana, ma prendono gradualmente campo mostrando anche qualcosina in più in fase conclusiva. Tuttavia gli incredibili errori di Palmieri e Pitarresi di fatto condizionano in negativo la gara della squadra di Cavallaro, costretta a lasciare l'intera posta una Casertana che, almeno nei nomi, ha tutte le carte in regola per lottare per le prime posizioni fino alla fine.

I gol. Al 26' del primo tempo il vantaggio dei molossi col colpo di testa di Bruno. Pari casertano al 7' della ripresa, con Liccardi e Felleca a firmare il micidiale uno-due tra il 43' e il 45'.