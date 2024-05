Nocerina-Cassino 0-1: molossi eliminati dai playoff

La Nocerina non sfrutta il fattore campo ed esce sconfitta dal Cassino nel primo turno dei playoff. Punteggio finale di 0-1, così come avvenuto nel match giocato nella regular season, con i laziali che in finale affronteranno in trasferta la Romana.

Le scelte iniziali di Nappi non convincono, tenendo soprattutto conto di un centrocampo completamente stravolto rispetto alle ultime uscite. Gli ospiti disputano una gara accorta, provando a sfruttare alcune disattenzioni della retroguardia di casa.

Su una di queste Abreu è lesto al 24' a portare in vantaggio la squadra di mister Carcione, che nel finale di frazione sfiora addirittura il raddoppio. Al 43' infatti un malinteso tra Petti e Maimone innesca il contropiede cassinate e su cross dalla sinistra Abreu chiama Fantoni al volo plastico in calcio d'angolo.

Ci si attende la reazione della Nocerina nella ripresa ma è il Cassino a puntare ancora sulle ripartenze, senza peraltro trovare il guizzo per il raddoppio.

Girandola di cambi per Nappi che arriva a schierare contemporaneamente tutti gli attaccanti a disposizione. Tuttavia la squadra ospite conferma la sua solidità difensiva, rischiando solo nelle ultimissime battute. Al 50' Citarella si gira bene in area ma Stellato si salva con l’aiuto del palo.

Un minuto dopo l’estremo ospite esce male, ma trova un rimpallo favorevole e sventa la minaccia, blindando il passaggio del turno.