Nocerina, big match col Cassino: dubbio in prima linea per Nappi

Dubbio Cardella in attacco per la Nocerina alla vigilia del big match in programma domani contro il Cassino. I molossi vogliono blindare il secondo posto in graduatoria, che significa vantaggio di giocare in casa le gare dei playoff. Sulla strada dell'undici rossonero c'è però la squadra con la miglior difesa del girone G di Serie D.

Sono infatti 18 le reti incassate dalla squadra di mister Carcione nelle 29 gare finora disputate, con un dato importante che riguarda proprio le trasferte.

In 14 turni lontani dalle mura amiche, infatti, il Cassino ha subito solo 6 gol, dimostrando che proprio in versione “viaggiante” la squadra biancazzurra bada molto più a non prenderle.

Non è dello stesso avviso il tecnico della Nocerina. Nappi infatti si dice convinto che «il Cassino non verrà a Nocera a fare barricate e a coprirsi, ma è una squadra molto pericolosa soprattutto nelle ripartenze perché attacca molto bene la profondità e ha anche un buon palleggio. Noi dobbiamo mettere in campo il giusto atteggiamento, soprattutto perché ci saranno entrambe le tifoserie e dunque sarà una partita di calcio vera. La Nocerina ha voglia di divertirsi e di dare soddisfazioni alla tifoseria, ingredienti che poi portano sempre ai risultati».

Atteso il pubblico delle grandi occasioni al San Francesco vista anche l'importanza della partita, con probabile record stagionale di presenze per provare a trascinare i molossi verso l'obiettivo secondo posto in regular season.