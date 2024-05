Nocerina-Cassino, probabili formazioni: tanti dubbi per Nappi

Vigilia di adrenalina in casa Nocerina. Domani al San Francesco sarà di scena il Cassino per il primo turno playoff nel girone G di Serie D. I laziali hanno avuto in regular season il miglior rendimento negli scontri diretti con le altre formazioni che hanno chiuso nei primi cinque posti di classifica.

Dunque, avversario di valore per i molossi come confermato dallo stesso Marco Nappi.

Il tecnico ha sottolineato che in settimana si è lavorato tanto sull'analisi dell'avversario, «puntando sugli errori commessi nella gara casalinga della stagione regolare contro il Cassino. Loro hanno voglia di fare un altro grande risultato qua a Nocera e so che squadra incontreremo. Ma spero pure che loro sappiano che Nocerina troveranno di fronte».

Senza Pinna e Tuninetti, ancora out per problemi fisici, il trainer rossonero farà le sue scelte solo in extremis, visti i problemi accusati in settimana dai vari Crasta, Citarella, Liurni e Gadaleta. Non si sbottona sulla probabile formazione Nappi, ma evidenzia che «la partita di domani ha storia a sé e va preparata in modo diverso rispetto al campionato perché è una gara da dentro o fuori. In campo ci andrà chi sta meglio fisicamente, chi riuscirà a rendere di più e più a lungo. Le scelte dunque saranno fatte in base alle condizioni dei calciatori».