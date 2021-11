Nocerina, l'impasse dopo la debacle: in bilico la permanenza di Cavallaro

Giovanni Cavallaro tra color che son sospesi. Tra uno scatto di orgoglio che culminerebbe con le dimissioni o una defenestrazione da parte della società. La debacle di Fasano, figuraccia di storiche proporzioni tenendo conto dei lontani precedenti, imporrebbe una svolta nell'uno o nell'altro verso.

Tuttavia, se n'è andato quasi tutto il lunedì e nulla è accaduto. Non s'è mosso il tecnico, non l'ha fatto nemmeno il presidente. Tutto fermo. Tutto ancor peggio tace, in un clima di completa delusione. In questo s'è infatti trasformata la rabbia degli sportivi di fede rossonera, definitivamente rassegnati a una stagione anonima in cui la Nocerina non avrà mezzi e capacità per provare a riconquistare il calcio professionistico.

L'illusione dei primi risultati stagionali ha lasciato spazio a questa amara consapevolezza. Sarebbe ora il caso di decidere come proseguire. Tenuto conto che la partita contro il Fasano ha evidenziato una squadra senza mordente, senza idee. Quasi senza voglia di scendere in campo. Con tutto il dovuto rispetto, in condizioni normali la formazione pugliese non avrebbe mai potuto ambire a un successo così rotondo, tenendo anche conto del cambio in panchina arrivato pochissimi giorni prima dell'impegno con la Nocerina.

E allora cosa è accaduto in settimana? Cosa nello spogliatoio nel pre-partita e durante l'intervallo? Domande rimaste inevase al momento e forse tali rimarranno anche in seguito. Tutti blindati in un inutile silenzio. Con la tifoseria che, stanca di vertenze, carte false per indebiti bonus e figuracce in campo, ha chiesto a gran voce a tutti di andare via, col simbolico atto di farsi consegnare le maglie al ritorno dalla trasferta di ieri. Insomma, come a voler dire «non siete degni di indossare questi colori».