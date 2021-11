Nocerina, il bicchiere è mezzo pieno; Cavallaro: «Abbiamo una rosa corta»

Bicchiere mezzo pieno per la Nocerina dopo il pari a reti bianche di Molfetta. Il tecnico Cavallaro giudica positivamente la prestazione dei suoi, sebbene debba ancora una volta constatare che «la Nocerina è un po' “corta” come organico».

Il riferimento riguarda in particolare la prima linea, dove manca almeno un altro atleta esperto per completare il reparto. «La mancanza di un attaccante in più non mi ha permesso di schierare tutti e tre gli over dall'inizio. Anche perché c'era anche Palmieri a mezzo servizio». Dicembre è al momento lontano e bisognerà fare di necessità virtù. Sperando di concretizzare un po' più di occasioni create in partita.

Sotto porta manca il giusto cinismo per ovviare alle mancanze “numeriche”: «Se fossimo riusciti a sbloccarla nel primo tempo, avremmo sicuramente commentato un altro risultato - ha sottolineato Cavallaro -. Questa è l'unica pecca mostrata, perché abbiamo conceso una sola vera opportunità al Molfetta e siamo poi stati bravi a gestire la partita quando sono venute meno le nostre energie nell'ultimo quarto d'ora».