«Il calcio di rigore del 2-1, assolutamente dubbio, ci ha tagliato le gambe». Giovanni Cavallaro non ha dubbi sull’episodio che ha rappresentato la svolta negativa per la sua Nocerina, nella gara esterna con la nuova capolista Monterosi.

«Nel primo tempo eravamo padroni del campo, creando due nitide palle-gol prima di perdere l’uomo su una punizione laterale e andare in svantaggio. Siamo poi stati bravi a reagire e ad esprimere un ottimo gioco trovando meritatamente il pareggio».

Poi un nuovo appunto sul penalty del nuovo vantaggio del Monterosi: «L’arbitro ha prima inventato un calcio d’angolo, poi quel calcio di rigore. Dopo non è stato facile dover ancora rincorrere. Sul 3-1 la partita si è appiattita ed è risultato ininfluente l’errore di Diakité sul rigore finale, visto che la gara sarebbe finita dopo pochissimo».

Cavallaro traccia un piccolo bilancio, sottolineando che «nell’ultimo scorcio di campionato abbiamo giocato 5 gare in trasferta e 3 in casa. Alla ripresa avremo invece un cammino esattamente opposto, con 5 turni casalinghi e 2 partite esterne. E dovremo sfruttarle a dovere per rimetterci in carreggiata in classifica».

