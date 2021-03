Nocerina, Cavallaro fa fuori Cappa: il portiere paga il disastro di Giugliano

Il portiere Cappa paga i disastri di Nola e Giugliano con l'esclusione dai convocati per la gara interna della Nocerina con il Gladiator. Questa l'unica novità rispetto al repulisti in gruppo annunciato dalla società rossonera, dopo il pareggio coi gialloblu napoletani, provocato al 94' da una inspiegabile condotta del portiere della Nocerina.

Oltre alla scelta tecnica per Cappa, Cavallaro dovrà fare i conti anche con assenze forzate. Quella di Vecchione squalificato e quelle degli indisponibili Diakité, Sorgente e Impagliazzo, quest'ultimo infortunatosi nel corso delle ultime sedute di allenamento.

L'assenza di Vecchione apre a più soluzioni per la corsia destra di centrocampo, con Fois, Esposito e Martinelli in preallarme. Torna ovviamente Volzone tra i pali, con un ulteriore ballottaggio tra Morero e Garofalo per una delle tre maglie in retroguardia. Qui di seguito l'elenco completo dei convocati per la gara in programma domani alle 15, allo stadio Pasquale Novi di Angri.

PORTIERI: Sicignano (2003), Volzone (2000)

DIFENSORI: Donida (1992), Fresa (2003), Morero (1982), Rizzo (1998), Saporito (2001)

CENTROCAMPISTI: Cuomo (2002), Donnarumma (1998), Esposito (2003), Fois (2002), Garofalo (1984), Manoni (1997), Petito (2002), Pisani (2001)

ATTACCANTI: Dammacco (1998), De Iulis (1993), El Bakhtaoui (1992), Katseris (2001), Improta (1984), Martinelli (2000), Sandomenico (1990), Talamo (1996)