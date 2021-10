Nocerina, Cavallaro promuove i suoi: biglietti in vendita per la gara col Nardò

«È mancata solo la vittoria, ma penso che non si possa rimproverare nulla ai ragazzi dopo la prestazione offerta contro il Sorrento». Giovanni Cavallaro promuove a pieni voti la Nocerina vista in campo contro i rossoneri costieri. Lo 0-0 sta più che stretto ai molossi, che hanno concesso pochissimo ai padroni di casa, ma hanno dovuto ancora rinviare l'appuntamento con la vittoria esterna.

«Dispiace per il risultato finale - ha aggiunto il tecnico dei molossi - perché abbiamo creato diverse palle-gol, subendo un solo tiro in porta in tutta la gara. È chiaro che se costruisci e non finalizzi, puoi addirittura rischiare di perdere. Ma i ragazzi hanno disputato una grande partita e hanno corso per 95 minuti. Non la buttiamo dentro, certo, ma se la squadra gioca così e crea così tante occasioni prima o poi ci sbloccheremo anche fuori casa».

In attesa del rientro di Bovo e del nuovo esordio di Mazzeo, la Nocerina ha ritrovato in campo anche Donida, il miglior difensore della passata stagione rossonera. Un atleta che anche a Sorrento ha evidenziato duttilità tattica e che sarà ancora fondamentale per la terza linea della Nocerina.

Il pari di ieri va immediatamente in archivio perché mercoledì si tornerà di nuovo in campo. Al San Francesco arriva un Nardò in grande difficoltà, con la panchina di mister Ciullo in bilico dopo il ko casalingo contro la Casertana. Aperta da oggi la prevendita per il match coi neretini. I biglietti saranno acquistabili - al prezzo di 10 euro per la Tribuna e di 5 euro per la Curva (+ 1 euro per diritti di prevendita) - presso i punti Futuransa delle due Nocera e presso la Goldbet di Casolla a Nocera Inferiore.