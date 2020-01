Recuperati tutti gli acciaccati, mister Cavallaro avrà a disposizione una Nocerina a ranghi completi per la partita interna di domani con il Brindisi. Calvanese, Fortunato e Sorgente figurano infatti tra i convocati per il match contro i pugliesi, sebbene sia difficile ipotizzare per tutti un impiego dal primo minuto contro i pugliesi. L'unico assente sarà Campanella, fermo per squalifica.



Doppio ballottaggio per il trainer rossonero. Per la maglia numero 1, al momento Leone sembra favorito con Scolavino. La scelta iniziale andrebbe a condizionare, nell'uno o nell'altro caso, l'impiego degli altri under nei restanti reparti. In prima linea, arriverà solo in extremis la scelta tra Cristaldi e Dieme per la numero 9. A centrocampo, certo infine l'impiego di Monaco in cabina di regia.



Intanto, appare certo che la gara di domani si giocherà in un clima surreale. Dopo l'annunciato stop al tifo da parte dei sostenitori della Curva Sud nocerina, i supporters del Brindisi hanno preannunciato di voler disertare la trasferta del San Francesco in segno di solidarietà verso gli ultras rossoneri, colpiti nei giorni scorsi da 66 provvedimenti di Daspo. © RIPRODUZIONE RISERVATA