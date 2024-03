Nocerina-Cavese, divieto di trasferta: stop per un turno al rossonero Crasta

Nocerina-Cavese si giocherà in assenza di tifosi ospiti. Si ripete dunque a parti invertite il provvedimento già adottato in occasione della gara d'andata nel girone G di Serie D. Il derby era stato inserito tra le gare a rischio nell'ultima determinazione del Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, che aveva demandato al Casms le decisioni sulle misure di rigore per il match.

Resterà quindi chiuso il settore Ospiti dello stadio San Francesco, con vendita dei tagliandi riservata ai soli residenti nelle due Nocera. In occasione della gara, ormai svuotata di significato sul piano della classifica ma comunque sentitissima dalle due tifoserie, la dirigenza della Nocerina ha indetto la Giornata Rossonera, con sospensione di abbonamenti e ingressi di favore.

In campo la squadra di mister Nappi lavora in preparazione dell'impegno domenicale ma dovrà fare i conti con assenze importanti. Il Giudice Sportivo ha infatti squalificato per un turno il difensore Crasta, classe 2005.

E proprio nella pattuglia degli under ci sarà emergenza, viste le assenze degli altri coetanei Gadaleta - anch'egli squalificato - e Mariano, fermo per un problema fisico.

Le alternative per Nappi sono i due esterni difensivi Dorato (2005) e Fabbricatore (2006), oltre all'attaccante Maccari (2005) il cui inserimento in campo dal 1' comporterebbe un'iniziale panchina per uno degli attaccanti over finora schierati in campo dal tecnico con maggiore regolarità.