Nocerina, ceduto il giovane Gallo: sfuma il ritorno del bomber Liccardi

Nocerina ferma al palo nella sessione straordinaria di calciomercato, almeno sul piano degli arrivi. Nell'ultimo giorno utile di trattative, la società si è limitata alla cessione dell'attaccante esterno Salvatore Gallo, classe 2001, al Vastogirardi. In rossonero aveva finora trovato pochissimo spazio, preferendo dunque altri lidi per collezionare qualche presenza in più.

Nella giornata di ieri era circolata l'indiscrezione relativa a una trattativa con il centravanti Vincenzo Liccardi, che a dicembre scorso era passato dalla Casertana al San Marzano. Ma una trattativa vera e propria non sarebbe mai stata intavolata, tenuto conto che alla dirigenza del San Marzano non è mai pervenuta alcuna richiesta ufficiale da parte della Nocerina.

Mister Cavallaro dovrà dunque proseguire fino al termine della stagione con l'organico attualmente a disposizione. A meno che non si presenti qualche occasione tra le liste degli svincolati. A condizione però che si tratti di calciatori che siano rimasti senza contratto al massimo dallo scorso dicembre.