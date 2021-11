Nocerina sconfitta al San Francesco: ai molossi non basta la doppia rimonta

Il Cerignola espugna il San Francesco, battendo tutto sommato con merito la Nocerina col punteggio di 3-2. Gli ospiti imprimono un diverso ritmo di gioco nella ripresa, trovando nel finale la rete decisiva dopo una doppia rimonta da parte dei rossoneri.

Nel primo tempo, di fatto, ci sono solo le azioni che portano all'intervallo sul punteggio di 1-1. Al 5’ la Nocerina perde palla in zona difensiva e Cuomo è costretto ad atterrare Tascone in area. L'arbitro indica il dischetto e Palazzo fa 0-1. Dopo 10 minuti il pari della Nocerina. Buona combinazione tra Talamo ed Esposito, prima della conclusione di Mancino che dopo due deviazioni finisce nel sacco.

Nel secondo tempo il Cerignola gestisce a lungo il pallino del gioco. Su palla persa al limite, al 1’ Mincica colpisce il palo esterno da buona posizione. Ci prova pure Longo al minuto numero 8 non inquadrando il bersaglio grosso. Al 17’ su cross di Mincica mal sfruttato al centro, la sfera giunge al neo-entrato Loiodice che impegna Al Tumi.

Dai e dai però il Cerignola passa. Al 20’ Tascone riceve palla al limite e insacca piegando le mani ad Al Tumi. Cavallaro tenta il tutto per tutto, inserendo Dammacco per Vecchione e la Nocerina trova un paio di opportunità. Mazzeo non inquadra la porta da pochi passi su assist di Talamo, poi alla mezz'ora Garofalo ci prova senza successo su punizione dalla distanza.

Al 32’ l'inatteso pareggio. Mazzeo inventa un dribbling da fermo, innescando Talamo che trova l'angolino sul secondo palo per il 2-2. Ma la gioia dura 10 minuti. Il tempo di un errore di piazzamento della difesa della Nocerina, col centrale difensivo Allegrini che calcia in beata libertà dal limite dell'area piccola per il definitivo 2-3.