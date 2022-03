Nocerina a Cerignola senza Palmieri: ampio turnover per mister Cavallaro?

Impegno infrasettimanale ostico per la Nocerina, che domani renderà visita alla capolista Cerignola, lanciatissima verso la promozione diretta in Serie C. La squadra di mister Pazienza ha 6 punti di vantaggio sul Francavilla, che domenica si è scrollata di dosso la compagnia del Bitonto.

Per la Nocerina, appaiata al Fasano al quarto posto, c'è dunque un ostacolo duro da superare. Al San Francesco all'andata fu il Cerignola a prevalere, al termine di una gara combattutissima. Punteggio finale di 2-3, con gol decisivo di Allegrini al 90' dopo una doppia rimonta della Nocerina.

Domani i molossi non potranno contare solo sullo squalificato Palmieri. Per il resto, organico al completpo per mister Cavallaro che medita qualche cambio nella formazione di partenza rispetto alle scelte fatte contro il Molfetta. I ballottaggi riguardano tutti i reparti. In difesa Scrugli potrebbe prendere il posto di Bruno. Sulla corsia destra di centrocampo si giocano una maglia da titolare Menichino e Chietti; relativamente al quartetto degli under, scalpitano anche Mancino ed Esposito per ritrovare spazio dal primo minuto.

Possibile che scenda in campo una Nocerina con un atteggiamento meno offensivo rispetto al solito, con Esposito che potrebbe agire da quinto centrocampista. In prima linea Cavallaro potrebbe concedere inizialmente un po' di riposo a Mazzeo, riproponendo Talamo nell'undici di partenza.