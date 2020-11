La situazione Covid in casa Nocerina sarebbe in via di peggioramenti. Dai tamponi effettuati negli ultimi giorni, così come previsto dal protocollo sanitario per la Serie D, altri due tesserati rossoneri sarebbero risultati positivi. Si tratterebbe di un calciatore e di un dirigente.

Salirebbe a quota diciassette, dunque, l'elenco di tesserati della Nocerina posti in isolamento dopo i controlli sanitari dell'ultima settimana. Una situazione che indotto la società a sospendere tutte le attività della prima squadra e, in via precauzionale, anche quelle dell'intero settore giovanile.

Resta ora da comprendere i tempi di ripresa degli allenamenti, che indurranno in seguito il Dipartimento Interregionale ad autorizzare il ritorno in campo della Nocerina per le partite ufficiali. Oltre al match previsto inizialmente per oggi contro il Gladiator al Piccirillo di Santa Maria Capua Vetere, salteranno anche i turni interni con Sassari Latte Dolce e Nola (recupero della quinta giornata). Da valutare eventualmente anche la trasferta capitolina con il Team Nuova Florida.

