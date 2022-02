Nocerina cinica e fortunata a Ugento: Dammacco-Palmieri, Nardò sconfitto

La Nocerina centra un filotto di quattro vittorie consecutive e conferma sempre più le ambizioni di riconquista di un posto nei playoff. I molossi portano a casa tre punti di platino da Ugento, contro un Nardò sfortunato per aver colpito due legni e messo ko da una grossa leggerezza difensiva che ha concesso a Palmieri il gol che ha di fatto chiuso i conti del match.

Tra i rossoneri esordio di Scrugli in retroguardia, accanto a Donida e Garofalo. Cavallaro rispolvera Chietti dal 1', concedendo inizialmente riposto a Esposito. Il Nardò si rende subito pericoloso con Alfarano, ma Venditti devia il pallone sul palo. La risposta rossonera arriva prima con De Martino - colpo di testa alto - poi con Dammacco che fredda Petrarca e porta in vantaggio i campani.

La reazione dei neretini è veemente. Il secondo legno di giornata è colpito da Mengoli, ancora su deviazione di Venditti. Ma la Nocerina non resta a guardare, creando due ghiotte opportunità con Mancino e Donida intorno alla mezz'ora. Il primo tempo si chiude con un altro intervento provvidenziale di Venditti, ma all'intervallo Cavallaro ha già perso due uomini - Chietti e Mancino - per infortunio.

Nella ripresa il Nardò pigia il piede sull'acceleratore, ma gli ex rossoneri De Feo e Cristaldi non trovano lo spunto giusto. Al 18' Trinchera sfiora il raddoppio sugli sviluppi di un corner, poco prima che Venditti - eroe di giornata per la Nocerina - opponga ancora i riflessi su Mariano.

Poco prima della mezz'ora i molossi raddoppiano con Palmieri, lesto a conquistare una palla mal gestita dalla difesa neretina e a insaccare lo 0-2. Di fatto è il colpo del ko per il Nardò, che nel finale rischia di subire pure la terza rete con Palmieri, con Petrarca provvidenziale nella circostanza.